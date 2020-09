Locatelli alla Juve? Dipende da Ramsey: affondo solo in caso di partenza del gallese

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Manuel Locatelli potrà sbarcare nel mondo bianconero questa estate solo in caso di addio del centrocampista gallese Aaron Ramsey. Come riporta 'Tuttosport', in questo momento la Juventus inserirà un nuovo centrocampista solo se riuscirà a cedere l'ex capitano dell'Arsenal. Il Sassuolo valuta in questo momento Locatelli 40 milioni di euro.