Locatelli alla Juventus? De Zerbi: "A me non risulta, per fortuna"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di SportItalia. "Mi ha dato la notizia prima di Locatelli e mi ha messo un po' in confusione. A me non risulta, per fortuna. Io scherzo quando parlo dei miei giocatori, per me sono i più forti di tutti, me li tengo molto stretti. Locatelli, come Boga, come Berardi, come altri, Djuricic magari è chiacchierato di meno ma ha fatto un grande campionato, Caputo è grande come età ma dopo Immobile è il primo italiano, poi Marlon, Rogerio. È difficile portare via giocatori del Sassuolo perché Carnevali è difficile da accontentare".