Locatelli: "Juve? Ora c'è solo il Sassuolo. Al Milan non c'era più fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Juve? Non lo so, se in futuro ci fosse un interesse sarebbe fantastico, ma ora c'è il Sasol. Qui mi sento protagonista, importante, posso esprimere le mie qualità. Poi lo devi diventare. Il Milan? Non sentivo più fiducia, è stata la mia vita per 10 anni. Dal gol a Buffon sono maturato, quello è un ricordo bellissimo ma non voglio che io sia solo quel gol".