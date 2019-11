Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Che succede alla Lokomotiv Mosca? L'interrogativo è d'obbligo perché la rivale Champions della Juventus, domani in Russia alle 18:55 italiane, sta vivendo il suo peggior periodo della stagione. Come se il 2-1 patito a Torino fosse stato un colpo all'orgoglio e alla consapevolezza, la Loko di Semin ha poi perso senza ammissione di replica o appigli a sfortuna o malasorte il derby per 3-0. In casa. Contro la Spartak Mosca che nel pieno della rivoluzione, aveva da poco cambiato allenatore prendendo l'italo-tedesco... Tedesco.

Ufa, che stop Poi, sabato, un nuovo ko. In casa dell'Ufa, non certo di una corazzata, la Loko ha soltanto pareggiato per 1-1. Dalla difesa a tre vista sia con la Juventus che con lo Spartak, Semin è tornato alla retroguardia a quattro per affrontare gli uomini di Evseev. Eder è andato in gol ma Bizjak e compagni hanno tenuto bene e portato a casa un punto prezioso che ha lasciato così la formazione dei ferrotranvieri a tre punti dalla vetta sempre occupata dallo Zenit San Pietroburgo. Non solo. La Lokomotiv è anche stata raggiunta dal Rostov e dietro il Krasnodar spinge per inseguire un sogno. Domani l'occasione del riscatto. O un'altra botta all'orgoglio russo del guru Semin.