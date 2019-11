Lokomotiv-Juve, Sarri toglie Ronaldo e inserisce Dybala: CR7 scontento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno scontento Cristiano Ronaldo lascia il campo all'82' di Lokomotiv Mosca-Juventus: a pochi minuti dal triplice fischio, Sarri ha infatti deciso di sostituire il portoghese (non proprio in palla stasera) con Paulo Dybala. All'uscita dal manto erboso, i due si sono incrociati ma senza stringersi la mano e con Ronaldo che ha avuto qualcosa da dire al suo tecnico: eccessivo parlare di diverbio, ma sicuramente CR7 non è stato contento, della sua prova e probabilmente anche della sostituzione.