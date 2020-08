Lombardi chiarisce: "Finchè la Lazio non mi dà indicazioni non ho informazioni da dare"

L'esterno della Salernitana, ma di proprietà della Lazio, Cristiano Lombardi ha parlato ai taccuini di TuttoSalernitana.com: "E' passato un messaggio un pochino sbagliato, come se avessi già deciso qualcosa del mio futuro. Vi dico la verità: dopo la fine della stagione non ho ancora avuto la possibilità di parlare con la società, anche perchè la mia priorità e recuperare dall'infortunio e capire a che punto sia il mio percorso di recupero. L'ho detto ieri ai tifosi a Roma durante la premiazione: non so cosa pensa il club, finchè la Lazio non mi dà indicazioni non ho informazioni da dare. Prestiti, non prestiti, cessioni, ritiri: non c'è nulla di certo, è assolutamente prematuro. Il passaggio sul venire a Salerno per provare a vincere il campionato era riferito all'anno scorso, quando mi ha chiamato mister Ventura prospettandomi la possibilità di far parte di una rosa competitiva e che comunque è andata ad un passo dalla qualificazione playoff. Secondo me la squadra era forte, poi purtroppo non siamo riusciti a completare l'opera. Non deve passare il messaggio che escludo una permanenza alla Salernitana: ho sempre detto il contrario, la città e la tifoseria mi sono rimaste nel cuore e non mi dispiacerebbe proseguire per un'altra stagione. Ma prima di parlare di ogni cosa è necessario capire cosa voglia fare la società".