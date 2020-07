Longo: "Aver avuto più possesso palla della Juventus ci deve dare più fiducia per il futuro"



Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita dove, analizzando i dati, abbiamo avuto il merito di esser venuti qui a giocarci la partita a viso aperto contro una Juve che nelle situazioni offensive poteva metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Dopo i vantaggio della juve, arrivato dopo due leggerezze nostre a livelli difensivo, abbiamo avuto la forza di giocare avendo una doppia occasione nel secondo tempo per fare il 2-2. La punizione di Ronaldo ha decretato quasi la fine del match. Aver avuto più possesso palla della Juventus ci deve dare più fiducia per il futuro".

Più cattiveria?

"Nel primo tempo uscivamo dal basso con ottime letture. Abbiamo trovato Berenguer diverse volte fra le linee, poi ci è mancato l'ultimo passaggio. La squadra ha giocato con ottima personalità, ha sempre superato la prima pressione della Juve e ha messo in difficoltà una squadra come la Juve, abituata a condurre il gioco. Oggi a larghi tratti lo ha condotto il Torino il gioco".

Verdi?

"Verdi, come tanti altri, ha fatto una buona gara. Poi quando parli di un risultato così è un po' fuorviante per l'andamento della gara".

Fisionomia un attaccante con due giocatori dietro?

"Il modulo lo stiamo utilizzando per l'assenza di Zaza. Noi avevamo trovato una quadra nelle prime due gare facendo quattro punti con Parma e Udinese con Zaza e Belotti insieme".

Troppa fragilità difensiva?

"E' un aspetto che dobbiamo migliorare. Il Toro, rispetto all'anno scorso, ha denotato questa fragilità difensiva. Ci sono varie componenti che fanno parte di questo aspetto perchè quando ti trovi nella situazione di una squadra costruita per l'Europa e lotti per la salvezza ci sono componenti psicologiche molto importanti e delicate che tolgono sicurezza ai calciatori. In un format come questo, dove la posata in palio sale di volta in volta, il non recuperare energie non solo fisiche ma mentali fanno sì che ci sono errori anche grossolani. Questo non è un attenuante, non ci può bastare questo tipo di analisi e dobbiamo fare meglio".