Longo e i cinque cambi: "Inutile cambiare tanto per cambiare. La squadra c'era"

Nella nuova era (per quanto breve) dei cinque cambi, c'è chi sceglie di andare in netta controtendenza: Moreno Longo non è arrivato nemmeno alla terza sostituzione durante la sfida al Parma di questa sera, che ha restituito ai suoi un punto dopo sette sconfitte di fila. Questo il suo pensiero sui due cambi fatti oggi: "Vedevo la squadra che teneva bene il campo, non c'era bisogno di farne cinque. Non c'è bisogno di cambiare tanto per cambiare, stavamo bene con quelli che avevamo dentro e abbiamo cambiato solo Berenguer ed Edera".