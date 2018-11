Longo mastica amaro: per il Frosinone il bicchiere non è mezzo pieno

© foto di Federico Gaetano

Il quinto punto in tre settimane non può certo far storcere il naso al Frosinone, che alla vigilia della sfida all''Empoli si interrogava se la squadra costruita in estate fosse effettivamente all'altezza della Serie A: tuttavia, avendo letteralmente buttato la vittoria contro gli azzurri di Toscana e alla luce di una mezz'ora giocata in superiorità numerica oggi, contro il Parma, ma con scarsa pericolosità, il bicchiere dei gialloazzurri non è completamente pieno. La reazione del collettivo c'è stata, è innegabile, ma per recuperare in classifica dopo due mesi da incubo, sarebbe servito qualcosa di più nelle sfide contro le dirette concorrenti, soprattutto guardando come le gare contro Empoli e crociati si erano messe.

L'aggancio in classifica al terzultimo posto è sicuramente un segnale incoraggiante, così come lo è l'aver avvicinato, per il momento almeno, il quart'ultimo. Tuttavia, gli otto punti di distacco dal Parma, sfidante di oggi, sono davvero troppi per quanto visto oggi in campo. Ma piangere sul latte versato e inutile e nelle prossime sfide il Frosinone dovrà provare a migliorare l'equilibrio interno alla squadra, perfetto nella sfida contro la SPAL e meno rodato nella gara precedente e successiva. Con tante certezze in più, ma anche con la consapevolezza che la corsa è già iniziata da un pezzo e serve recuperare il tempo perduto, il Frosinone si affaccia all'ultimo terzo di girone d'andata.