Longo punta su Belotti e Sirigu: "Devono essere liberi di esprimersi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima vigilia di campionato per Moreno Longo, neo tecnico del Torino atteso domani dall'anticipo contro la Sampdoria. In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato anche di alcuni singoli: "Come stanno i due simboli della squadra, Belotti e Sirigu? Non li scopro io, sono due giocatori di grandissima importanza non solo per il Toro ma anche per la Nazionale. Vanno messi nelle condizioni di potersi esprimere. Sirigu ha un modo di interpretare tutto suo, è un ragazzo di grande personalità e vive il campo con grandissima passione. Belotti poteva sembrare disorientato, ma è la normalità per un periodo durante il quale c'era poca fiducia: ogni momento difficile passa, lui sa gestirli e saprà uscirne benissimo".