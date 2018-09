© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Queste alcune battute: "Cosa ne penso di tutto il polverone che si è alzato dopo la finale play-off con il Palermo? Le nostre energie sono focalizzate esclusivamente al campo, a queste cose non ci pensiamo. Siamo sereni, non dobbiamo temere nulla. I palloni in campo non influenzarono nessuna azione del Palermo, ci sono le immagini che lo certificano. Noi, comunque, non pensiamo più a questa vicenda. Dobbiamo esser concentrati solo sulla sfida di domani. Frosinone merita rispetto. Una società che ha collezionato tre promozioni in cinque anni è solo da elogiare. Il presidente Maurizio Stirpe ha dato tanto alla sua provincia, ma anche al sistema calcio. Anche lo stadio costruito ne è un'emblema".