Longo sul caso Frosinone-Palermo: "Sereno. Spero si chiuda a giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di TuttoFrosinone.com arrivano alcune brevi dichiarazioni di Moreno Longo, tecnico del Frosinone, in merito alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello della FIGC sulla finale dei playoff di Serie B dello scorso giugno che ha sancito la promozione dei ciociari e che ha visto la società rosanero affidarsi alla Giustizia Sportiva per presunte irregolarità: "Siamo sereni perché non possiamo spendere energie per una cosa di cui si è parlato fin troppo. Ci aspettiamo solamente che venga chiusa una volta per tutte. Mi auguro che nella settimana della sosta si sappia quel che ci sarà da sapere"