Longo: "Zaza-Belotti possono giocare insieme. Se mi convincono"

Si è presentato quest'oggi in conferenza stampa Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino chiamato dal presidente Urbano Cairo in sostituzione di Walter Mazzarri. Tra le altre cose, il tecnico ha parlato anche di alcuni singoli: "Zaza e Belotti possono giocare in coppia? Sono una grande risorsa, sono due giocatori di grandissimo livello e se mi faranno vedere di poter coesistere potranno essere utilizzati insieme. Dipenderà da loro, a me piace giocare con due attaccanti. Vedrò quale sarà la loro affinità, conoscendoli mi aspetto grande disponibilità e ci daranno una grande mano fino al termine della stagione".

Un giudizio su Edera e Millico.

"Se sono qui, è perché se lo sono meritato. Sanno che dovranno dimostrare di poter valere questa maglia, sanno che c'è un allenatore che non esiterà a metterli in campo: spetta a loro guadagnarsi l'opportunità. E' solo il campo che dà le risposte".