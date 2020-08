Lopetegui esalta Conte: "Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile"

Spagnolo contro italiano, Julen Lopetegui sfida Antonoio Conte in finale di Europa League. In conferenza stampa, il tecnico del Siviglia risponde così alla domanda se si tratti di un confronto tra due stili di calcio diversi: "Sicuramente è italiano, ma è anche un grande allenatore. Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile, in tutte le squadre che ha giocato. L'Inter gioca come chiede il suo allenatore, ha tanti ottimi giocatori, preparati per poter vincere la Serie A e la Champions League. Questo è vero, ma noi abbiamo grande fiducia in noi stessi, in quello che possiamo fare: siamo molto concentrati".

