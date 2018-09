Lopetegui: "Il Real si merita un 10. CR7? Tutti dicono che non era rosso"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in Champions contro la Roma. Queste le sue parole alla vigilia del match contro l'Espanyol: "Farò dei cambi, è normale dopo una gara europea. Utilizzerò il 'fondo dell'armadio' (cioè anche i giocatori che generalemnte non vengono impiegati, ndr). L'espulsione di CR7? Non ho visto così bene quell'episodio, ma tutto il mondo mi ha detto che non era da rosso. A volte capitano questi errori, ovviamente il VAR avrebbe aiutato. Il premio The Best? Non credo molto nei premi individuali, ma questo lo vedo come omaggio al lavoro del gruppo e mi piacerebbe che lo vincesse Modric. Infortunati? Carvajal ha un problemino e non ci sarà domani. Cercheremo di recuperarlo per il Siviglia. I miei primi 100 giorni? Sono volati, qua tutto va veloce. I giudizi si danno a fine stagione, ma alla squadra per il momento mi sento di dare 10 sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento e la disponibilità".