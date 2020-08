Lopetegui: "L'Inter è una squadra costruita per la Champions, servirà una gara straordinaria"

"Dovremo fare una partita straordinaria". Julen Lopetegui prepara così la finale di Europa League, che metterà di fronte il suo Siviglia e l'Inter. "È un'avversaria di livello magnifico - ha detto a SFC Radio - una squadra fatta per giocare in Champions League, che ha chiuso la Serie A con un punto di ritardo dalla Juve. Ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Sappiamo bene quanto sono forti e dobbiamo prepararci al meglio".

Come affronterà l'Inter?

"Parliamo di una squadra che ha un modo di giocare molto caratteristico, come tutte quelle di Conte. Non è facile che tanti giocatori di alto livello si prestino a giocare in maniera così collettiva. Ha tanti giocatori di talento, servirà una partita straordinaria".