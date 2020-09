Lorenzo Colombo porta avanti il Milan: 2-1 a San Siro, prima gioia per il classe 2002

È la serata di Lorenzo Colombo. Il diciottenne attaccante, schierato per la positività al coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, porta avanti i rossoneri al 32': azione sulla sinistra sull'asse Saelemaekers-Hernandez, palla al centro per Calhanoglu che di tacco libera Colombo sul secondo palo. Per il ragazzo è semplice depositare in rete da due passi, la sua prima gioia con la maglia del Milan.