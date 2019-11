Lorenzo il Magnifico è a Roma, Pellegrini conquista tutti a suon di assist

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non se la prenderà Insigne se lo scettro di “Lorenzo il Magnifico” da qualche giornata a questa parte si è spostato nelle mani di Pellegrini. Da Napoli a Roma il viaggio è breve: d’altronde stanno vivendo momenti di forma opposti. Se il 10 azzurro è sommerso da polemiche per prestazioni non all’alterzza e ammutinamenti, lo stesso non si può dire del sette giallorosso, in grado di regalare stabilità e prolificità alla squadra di Fonseca. Con il Basaksehir ha messo ancora una volta in chiaro perché il portoghese preferisca lui agli altri trequartisti in rosa. Due assist e rigore procurato sullo 0-0 che hanno indirizzato e archiviato la panchina.

RECORD - Non è un mistero, infatti, che Pellegrini preferisca giocare dietro la punta piuttosto che in mediana e i numeri certificano la bontà della scelta. Delle nove gare totali, sei sono state disputate sulla trequarti con 7 assist (praticamente più di uno a partita). Eppure a sentirlo in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League non si direbbe che la sua propensione sia quella di far segnare gli altri: “Si mi piace, ma la sensazione del gol è ineguagliabile”. Quest’anno, però, di reti, almeno con la Roma, non ne sono arrivate. Ha trovato il gol solo con la maglia della Nazionale, ma a far felici compagni e tifosi sono comunque i suoi passaggi chiave: già eguagliato il numero dello scorso anno (7) e a un assist dal record di Sassuolo (8 in un’intera stagione). Nei migliori cinque campionati d'Europa si posiziona addirittura in top ten nella speciale classifica di questo fondamentale del calcio, al pari di Messi e con una partita in meno in questa stagione. Sarebbero potuti essere di più se non avesse saltato nove partite tra campionato e coppa per la frattura del quinto metatarso. Ora Fonseca non ha assolutamente intenzione di levarlo e il cambio di giovedì ha l’unico scopo di non sovraccaricare Pellegrini viste le trasferte di Verona e Milano (sponda Inter) nei prossimi 8 giorni. Se in questi match abbinerà anche i gol agli assist allora l’appellativo di Lorenzo il Magnifico non potrà più toglierlo nessuno.