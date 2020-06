Los Angeles Galaxy, Schelotto vuole Javier Pastore: la Roma lo valuta 10 milioni di euro

Gustavo Barros Schelotto sulle tracce di Javier Pastore. L'attuale manager dei Los Angeles Galaxy negli ultimi giorni ha preso contatti diretti per capire se ci sono i margini per portare in MLS il Flaco, trequartista che la Roma ha messo in vendita per 10 milioni di euro.

L'idea dei Galaxy, che qualche giorno fa hanno licenziato Aleksandar Katai per alcune frasi razziste della moglie, è quella di acquistare Pastore e un grande attaccante.