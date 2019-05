Lotito: "Bastos? Manca rosso alla Dea. Ora programmiamo il futuro"

© foto di Federico Gaetano

Ospite del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della finale di Coppa Italia disputata mercoledì all'Olimpico. "La Coppa Italia l'abbiamo vinta meritatamente anche grazie all'apporto che ha dato Simone Inzaghi con i cambi. Il rigore di Bastos? C'era anche l'espulsione per il fallo su Correa", ha detto.

Il giudizio sulla stagione. Così s'è espresso il numero uno biancoceleste: "Noi ovviamente dobbiamo analizzare perchè non siamo andati in Champions per evitare di ripetere gli errori. Oggi l'Under 14 allenata da Rocchi ha vinto lo Scudetto contro la Roma e Tommaso rappresenta la continuità, lui fu il mio primo acquisto. La programmazione ora comporta di fare delle riflessioni alla fine del campionato. Poi Lotito insieme a ds, allenatore e Peruzzi fa delle considerazioni su quello che è successo e quello che deve essere e traccia il percorso per la prossima stagione".