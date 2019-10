Lotito: "Con più carattere questa Lazio sarebbe ad altri livelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite nella sede del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha affrontato molti temi riguardanti il mondo biancoceleste e non solo: "Non dico di aver dato una Ferrari a Inzaghi, perché non sono io a doverlo dire. Ma penso che se ha vinto la Supercoppa contro la Juventus o contro l’Inter reduce dalla vittoria del triplete, se avesse anche avuto più fame adesso saremmo ad altri livelli. Se ci siamo chiesti di dover cambiare qualcosa? L'abbiamo fatto, abbiamo acquistato dei giocatori. Poi però la formazione non la faccio io. Non mi permetto di interferire in queste cose come hanno fatto altri miei colleghi. Alcuni calciatori forse avranno bisogno di più tempo. Le correzioni comunque sono state fatte. Sono convinto che questi giocatori faranno molto bene. Correa veniva visto da me come un grande calciatore, inizialmente ha faticato poi si è dimostrato per quello che è. Se la Lazio avesse avuto il carattere dell'Inter del Triplete, guarderebbe tutti dall'alto verso il basso. Io il mio lavoro l'ho fatto, poi sul campo non ci vado io. Se ci andassi io otterremo altri risultati. Per essere protagonista devi avere carattere. I caratteri vanno forgiati. Non bisogna mai adagiarsi".