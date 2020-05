Lotito contro tutti: ora bisogna salvare il sistema, non vincere la rivalità personale

Agnelli, Cellino, Cairo, Spinelli, Spadafora. Ognuno con un ruolo e un pensiero singolo, tutti con lo stesso comune denominatore: la polemica con Claudio Lotito. Per tempistiche e motivi diversi, tutti loro in questi due mesi di emergenza si sono scontrati con il presidente della Lazio, in prima linea nella battaglia per la ripartenza del calcio. Le iniziali schermaglie, per usare un eufemismo, risalgono ai giorni immediatamente successivi a Juve-Inter, quando Lotito spingeva per accelerare i tempi della ripresa degli allenamenti (aveva fissato inizialmente la seduta a Formello il 17 marzo, poi cancellata). Dura l'accusa di Andrea Agnelli: "Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori". Non da meno la risposta: "Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?". E poi ancora parola al numero uno bianconero che ammette ironicamente di non sapere che "fosse un virologo", in riferimento alle previsioni del collega sulla discesa dell'epidemia. Il contrasto ideologico tra i due resta (qui tutti i loro dissidi del passato), anche se nelle ultime settimane entrambi hanno convenuto che fosse il caso di portare a termine il campionato.

Chi invece si trova ancora agli antipodi, e vorrebbe chiudere tutto, sono Cairo, Cellino e Spinelli, con quest'ultimo sfinito dal suo comportamento: "Lotito la smetta di rompere i coglio**". Il presidente del Torino, invece, lo aveva definito insieme a De Laurentiis "due fenomeni", che volevano "rompere il fronte per avere dei vantaggi a livello sportivo". Dichiarazioni che risalgono al 23 marzo scorso, ma ancora oggi la società granata è ferma sulla propria linea di massima cautela. Stesso discorso per il Brescia di Cellino: "Ma quale stagione da concludere, io penso già all’anno prossimo - ha spiegato il 2 aprile - La coppa, lo scudetto…Lotito lo vuole? Se lo prenda. È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea”. Poi ancora: "Raglio d'asino non giunge in paradiso, sento solo chi è degno". Spazio anche un'ammissione con toni più pacati: "Lotito è il più penalizzato sì, ma non si può giocare sopra le bare".

Attacchi a cui il patron della Lazio non ha mai risposto in via ufficiale e mediatica, con la sua prima intervista - in questa situazione - che risale al 7 aprile ai microfoni della radio ufficiale del suo club. Quel giorno chiese a gran voce la possibilità di riprendere gli allenamenti in un contesto, come Formello, completamente sanificato dalla sua azienda di pulizie, che si occupa anche degli ospedali romani (tra cui lo Spallanzani, il primo a febbraio ad aver curato i due pazienti cinesi affetti da Covid-19). E le sue ultime dichiarazioni, di martedì scorso al TG2, sono sempre in merito alla riapertura dei centri sporitivi, questa volta in aperta polemica con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha impedito ai giocatori degli sport di squadra anche una corsa singola sul campo da gioco: possibile solo al parco. Norma che non è piaciuta ai calciatori, che si sono sentiti discriminati. "Il DPCM è illogico. Chi fa sport individuali si può allenare e chi fa sport di squadra no. Troveremo Immobile e Dzeko a villa borghese e Insigne sul lungomare Caracciolo. È assurdo”, le parole del presidente laziale. "Spero sia ironico", ha replicato il Ministro, mai come ora al centro dell'attenzione.

Lotito lunedì a Repubblica ha chiaro la sua posizione: "Lotto per il sistema, altri no. Si rischia di mandare a gambe all’aria tutto. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono”. Può non piacere la sua figura, può aver sbagliato modi e tempi e può aver agito anche per interessi personali, perché sa di avere un'occasione d'oro a livello sportivo. Ma il suo è un discorso più ampio, che va oltre il secondo posto della Lazio, perché in ballo ci sono i diritti tv (l'ultima rata da 215 milioni scade il 2 maggio), i bilanci dei singoli club, la competitività della Serie A e più di 100 mila posti di lavoro di persone che ruotano intorno al mondo del calcio, ma che non hanno lo stipendio di Ronaldo. Temi delicati da affrontare e da risolvere al più presto, che devono essere prioritari rispetto alle singole battaglie e rivalità ideologiche.