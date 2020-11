Lotito e la negatività di Luis Alberto: "Si è andato a fare il tampone per conto suo"

vedi letture

Lunga e interessante intervista concessa al quotidiano 'La Repubblica' dal presidente della Lazio Claudio Lotito. "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte. Cairo mi odia, per questo mi attacca", ha detto il numero un del club biancoceleste che poi ha parlato anche del caso Luis Alberto, calciatore che in settimana ha annunciato tramite IG la sua negatività. "Pensi che un altro giocatore - ha detto - che era risultato positivo ai test della Uefa si è andato a fare un tampone per conto suo. Ed è risultato negativo".

Lotito ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinto ad affidarsi al centro 'Futura Diagnostica' di Avellino: "Prima ho chiesto allo Spallanzani, ma mi hanno detto che non era il caso. Poi c’era il Campus biomedico, che era vicino a Trigoria ed era l’unico nel Lazio, se lo immagina la gente in fila e noi che passiamo avanti? Quando ho chiesto per la Salernitana mi hanno detto che c’era il centro di Taccone, uno dei pochi convenzionati con la Regione Campania. E abbiamo scelto lui anche per la Lazio".