Lotito: "Ho salvato la Lazio e fatto la guerra ai procuratori"

Ai microfoni de Il Foglio parla il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Ho preso la Lazio nel 2004 che aveva 85,6 milioni di perdite annue e 550 di debiti... E quest'anno chiuderemo con 30 milioni di utile. Avere il consenso è facile, basta assecondare i desideri della gente, ma così non cambi nulla. Contrastare certe consuetudini, sfidare le disfunzioni fa bene. Ora la Lazio è una società stabile, sta in piedi di sola. Nel 2004 avrei potuto coprire il debito da 550 milioni, ma sarebbe stato solo un salvataggio temporaneo”. Sullo stato di Roma Capitale: “Roma non ha bisogno di un politico ma di un buon amministratore. Uno che faccia parlare di sé attraverso i fatti”.