Lotito: "Juve? La Lazio vuole colmare il gap con idee e organizzazione"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni di 'Sky' ha così commentato il sorteggio del calendario della squadra biancoceleste: "Il derby alla seconda giornata è una cosa nuova, speriamo la squadra sia pronta per affrontare un derby che è sempre stato molto combattuto. Speriamo di fare bene e che la squadra dimostri la stessa determinazione dimostrata lo scorso anno".

Ha mai avuto paura di perdere Simone Inzaghi?

"Simone non ha finito il ciclo e di comune accordo abbiamo ritenuto di proseguire insieme nel percorso di crescita. Quest'anno abbiamo conquistato la Coppa Italia, due anni fa la Supercoppa e sarebbe stato un peccato interrompere il rapporto visto che Simone è cresciuto alla Lazio, al di là degli interessamenti. Io voglio che la Lazio sia considerata un punto di arrivo, non di partenza".

Si aspettava la crescita di Correa?

"Tutti i giocatori che fanno parte dell'organico hanno grandi potenzialità. C'è chi ci impiega meno tempo, chi di più. Io penso che i giocatori devono trovare anche l'ambiente idoneo per esprimere al meglio le loro potenzialità. Non sempre ciò accade, ma i risultati sono frutti anche di aspetti psicologici e ambientali".

Qual è il vostro obiettivo?

"Il risultato è il frutto del lavoro di tutti. Quello che ci siamo prefissi è che tutti devono andare nella stessa direzione, compresi i tifosi, per far si che la squadra possa esprimersi al 100%".

In una ipotetica griglia di partenza la Lazio è tra le prime quattro?

"I traguardi non bisogna pronosticarli, ma raggiungerli. Quest'anno dobbiamo fare tesoro dell'esperienza passata per evitare di commettere gli stessi errori perché la squadra ha potenzialità importanti. Non sempre è facile, speriamo in questa stagione di riuscirci".

E' sempre la Juventus la squadra da battere?

"La Juventus è un grande club, che ha potenzialità economiche superiori a quelle delle altre. Ma io sono convinto che il gap economico può essere colmato attraverso le idee e l'organizzazione. Siamo cresciuti molto in termini di strutture e organizzazione e negli ultimi anni, dopo la Juventus, la Lazio è la squadra che ha vinto più di tutte le altre. E' successo in Inghilterra, non vedo perché non possa succedere anche in Italia".