Lotito: "Lazio e Salernitana mai contro a meno che non venda i granata"

A margine della vittoria della Salernitana contro lo Spezia il co-patron granata e presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato in conferenza stampa: “E’ impensabile che la stessa proprietà possa avere due squadre nella medesima categoria. Lazio e Salernitana non potranno mai giocare contro, a meno che la società granata non passi nelle mani di un altro. Se dovesse andare in A la Salernitana? Non c’è se o ma, la devo vendere, anche regalandola”. Un confronto con il presidente Figc Gabriele Gravina: “Ne parleremo nelle sedi istituzionali. Nella vita ognuno ha i propri pareri, poi per fare le norme bisogna trovare la condivisione di tutti. Sostengo che seconde squadre sono utili per crescita sportiva, io interpreto come seconde proprietà, chiaro che non puoi avere due squadre nello stesso torneo. Vedremo se effettivamente le seconde squadra creano confusioni o vantaggi”. In caso di A della Salernitana: “Riformare l’articolo 16 bis è sbagliato, se c’è un rapporto diretto tra due proprietà non è intelligente dal punto di vista del buon senso. Confondiamo i piani: se immaginate che Lotito strumentalmente trovi una persona a cui affidare la Salernitana, non lo farò mai. La norma prevede che non devi avere centri di interesse comuni che vanno al di là dell’aspetto formale. Ho preferito questo alle squadre B che privilegiano solo l’aspetto sportivo. Se la Lazio investe in una seconda proprietà rispetta e tutela la storia del territorio insieme all’aspetto sportivo: immaginate le dietrologie per un Lazio-Salernitana. Se andiamo in A e non riesco a venderla, la regalo”. Sulle difficoltà che sta incontrando Di Gennaro: "Ho rifiutato una situazione importante pur di mandarlo a Salerno. Dal punto di vista economico mi è costato tantissimo, ora ci ho parlato e credo che ci sono le possibilità di risolvere definitivamente il suo problema"