Lotito:"No Champions? Leggenda.Milinkovic, non è discorso economico"

© foto di Federico Gaetano

Claudio Lotito non vuole la Champions League per la sua Lazio? "Questa è una leggenda metropolitana, come la spartizione delle partite con l'Atalanta. Sono chiacchiere da bar", le sue parole attraverso il Corriere dello Sport. Il presidente biancoceleste ha poi parlato del mercato: "Io faccio il presidente, nè il ds o l'allenatore. Il processo di acquisto parte dai dialoghi tra ds e allenatore, poi il ds parla con me e vediamo se è possibile soddisfare le richieste. Io oggi non posso indicare eventuali acquisti, perché scavalcherei i ruoli. La nostra società è come un'orchestra, io sono il maestro e devo far coniugare l'operato di tutti. Noi facciamo un quadro d'insieme e scegliamo i profili, ovviamente io indico la compatibilità".

La valutazione di Milinkovic-Savic. Dopo il gol in finale di Coppa Italia, Lotito parla così del serbo: "Milinkovic è il miglior centrocampista del campionato italiano. Ha margini di crescita perché è un ragazzo giovane. La valutazione non è legata solo alle qualità, ma anche alle potenzialità che ha nell'inserimento in un determinato contesto. Non è soltanto un discorso economico, altrimenti l'avrei venduto".