Lotito non si smentisce: la Lazio ha l'attivo più alto della Serie A

L'attivo più alto della Serie A? Quello della Lazio di Claudio Lotito. Non certo una sorpresa, il dato dello studio de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Champions sfumata ma i biancocelesti lavorano bene sui conti, tanto da potersi permettere di rifiutare offerte importanti per i proprio gioielli come Sergej Milinkovic-Savic. Cresciuti leggermente solo i debiti finanziari da 46,8 milioni a 50,5.