Lotito parla di Roma: "De Rossi si è assunto sempre le responsabilità"

"Non esprimo mai giudizi su situazioni che non mi riguardano, ma posso fare valutazioni dal punto di vista umano". Presente in questi giorni nel ritiro di Auronzo, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Leggo commentando brevemente anche i recenti sviluppi societari della Roma che hanno portato all'addio di Totti e De Rossi: "Con De Rossi - sottolinea Lotito - c’è sempre stato un bel rapporto. Ci parlavo in Nazionale ed è un ragazzo obiettivo e sincero che si è assunto sempre le responsabilità".