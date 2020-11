Lotito: "Positivo vuol dire contagioso, no? Batteri anche nella vagina ma mica tutti sono patogeni"

Claudio Lotito ha affrontato diversi temi nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica'. "Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte. Cairo mi odia, per questo mi attacca", ha detto il numero un del club biancoceleste che poi ha annunciato anche la positività del direttore sportivo Igli Tare: "Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no", ha detto.

E proprio sul significato di positività Lotito s'è successivamente soffermato e ha voluto dire la sua: "Ma che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano".