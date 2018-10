Lotito: "Quanto vale Milinkovic? Niente chiacchiere, contano i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’elezione del nuovo presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato interrogato dai cronisti presenti. Alla domanda circa l’offerta del PSG di 150 milioni per Milinkovic-Savic, il patron laziale ha risposto per le rime: “Fa piacere sapere che valga così tanto. Pagare moneta, vedere cammello. Il giocatore non ha dimostrato molto in queste prime partite? Fate sempre i sarcastici, ma ricordate una cosa: nella vita contano i risultati, le chiacchiere stanno a zero”, riporta Lalaziosiamonoi.it.