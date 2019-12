Lotito: "Si respira un'aria nuova, secondi solo alla Juve per vittorie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito è intervenuto dal palco nel corso della cena di Natale della Lazio. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Questa serata ci emoziona, ci porta indietro nel tempo. Si respira un'aria nuova, oggi abbiamo riportato la voglia di sognare. Questo è merito di squadra e staff tecnico, che hanno creato un clima familiare e umile. Abbiamo creato dei punti di riferimento, come il negozio in centro, per una questione di crescita e prospettive future. Siamo anche vicini alle persone meno fortunate che ogni giorno combattono. La vittoria di ieri è stata fondamentale, dimostra che la squadra sul campo non molla mai e onora la maglia. La nostra tifoseria è il dodicesimo uomo in campo, dà una motivazione in più alla squadra. Fa capire loro che giocano per tutti i sacrifici che fanno i tifosi per vederli.

Dico ai nostri ragazzi di essere prima campioni nella vita che in campo. Si vince tutti insieme, l'unione fa la forza. Paga lo spirito di gruppo, dove ognuno ha il suo ruolo. Questa è una famiglia, io mi preoccupo di portarla avanti. Oggi siamo in una fase di crescita, dopo la Juventus siamo la società che ha vinto di più. Ci sono i meriti di tutti, anche delle persone silenziose che lavorano dietro le quinte per ottenere il risultato. Ho ricevuto complimenti anche da chi non tifa Lazio, perché noi lavoriamo basandoci solo sul merito, sono filosofie diverse che rendono le persone vicine al nostro modo di pensare.

Vogliamo affermare di essere la prima squadra della capitale. Bisogna rimanere con i piedi per terra, sono abituato così. Credo quindi in questo gruppo, che può dimostrare di essere il migliore sia in campo che fuori, senza abbassare mai la testa".