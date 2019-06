Lotito su Tare: "Non mi è piaciuto lo stile Milan. Qui si lavora bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito, presidente della Lazio ha parlato del ds Tare e del motivo per cui è rimasto a Roma e non ha accettato la proposta del Milan: "Non sono stato interpellato dai rossoneri e la cosa non mi è piaciuta. Noi non ci saremmo mai permessi, ma ognuno ha il suo stile... La scelta di Tare è logica, la nostra è una società più strutturata di quella milanista. Qui si lavora bene".