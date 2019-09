© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'evento che ha sancito la partnership fra la Lazio e Radio Italia, Claudio Lotito, numero uno del club capitolino, ha parlato della lite fra Simone Inzaghi e Ciro Immobile al momento della sostituzione durante la gara col Parma. Ecco quanto riportato da Radio Sei: “Ciro è un passionario, non stava al meglio e il mister l’ha tolto per preservarlo in vista dell’Inter. Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi e che dimostri umiltà e spirito di gruppo. Il nostro tasso tecnico ci permette di confrontarci alla pari con tutti. La squadra è più competitiva dello scorso anno perché non abbiamo venduto nessuno”