Lotito vuole la ripresa degli allenamenti della sua Lazio. Ecco l'idea dei biancocelesti

Mentre ancora non si è trovata una linea comune per un ritorno parificato fra tutti i club di Serie A agli allenamenti, la Lazio freme per ripartire il prima possibile. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul campo dei giocatori di Simone Inzaghi. Per questo motivo la dirigenza del club di Claudio Lotito starebbe studiando come sfruttare al meglio le possibilità offerte dal centro sportivo di Formello. L’idea, riportata oggi dal Corriere dello Sport sarebbe quella di suddividere il gruppo della prima squadra in diversi sottogruppi da sparpagliare fra le varie strutture presenti nella “casa” biancoceleste (per intendersi quelle di Primavera, Allievi etc), dando anche orari di allenamento differenziati a tali gruppi in modo da scaglionare la presenza di calciatori durante tutto l’arco della giornata, evitando così assembramenti.