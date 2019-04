Lotta Champions incerta e apertissima: chi perde stasera, rischia grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la partita più importante della stagione (almeno fino a questo momento), Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi si affidano agli uomini migliori. Certezze e affidabilità, in un momento molto delicato, dopo alcuni passaggi a vuoto che potrebbero costare caro nella corsa al quarto posto, l'ultimo che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League: il Milan è reduce da quattro partite senza successi, mentre la Lazio ha conquistato un solo punto nelle ultime due sfide disputate. Così, nella bagarre sono rientrate prepotentemente Roma e Atalanta: i giallorossi, con il successo di misura ottenuto contro l'Udinese nella sfida terminata poco fa, hanno scavalcato i rossoneri in classifica, mentre gli orobici sono appaiati a Piatek e soci e volano sulle ali dell'entusiasmo. I biancocelesti hanno un match da recuperare - quello contro i friulani -, che può permettere loro potenzialmente di scavalcare i cugini. Lotta incerta, fino all'ultimo, ma prendersi i tre punti stasera vorrebbe dire ricevere una spinta motivazionale straordinaria in vista dei prossimi impegni. E affossare quasi definitivamente l'avversario.

Classifica zona Champions

Inter 57

Roma 54 (una partita in più)

Milan 52

Atalanta 52

Lazio 49 (una partita in meno)

Torino 49