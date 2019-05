Lotta per l'Europa - Tutti a caccia della Dea, il calendario dei club coinvolti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi parteciperà alla prossima Champions? Chi all'Europa League? È partito il rush finale della Serie A 2018/19 con tante squadre ancora in corsa per i posti per contano. Con lo Scudetto andato alla Juventus e la seconda posizione già blindata dal Napoli, ci sono ancora due posti per la prossima Champions da assegnare: una lotta che si intreccia con quella per la qualificazione alla prossima Europa League. Di seguito i calendari delle squadre in corsa.

35esima giornata

4 maggio - Udinese-Inter

4 maggio - Juventus-Torino

5 maggio - Lazio-Atalanta

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Parma-Sampdoria

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Fiorentina-Milan

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Roma-Juventus

13 maggio - Inter-Chievo

37esima giornata

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Napoli-Inter

19 maggio - Milan-Frosinone

19 maggio - Juventus-Atalanta

19 maggio - ChievoVerona-Sampdoria

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna

38esima giornata

26 maggio - Inter-Empoli

26 maggio - SPAL-Milan

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

26 maggio - Roma-Parma

26 maggio - Torino-Lazio

26 maggio - Sampdoria-Juventus

La classifica dopo 34 giornate

3) Inter 62 punti

4) Atalanta 59

5) Roma 58

6) Milan 56

6) Torino 56

8) Lazio 55

9) Sampdoria 48