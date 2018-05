Lotta salvezza e scontri diretti: nell'arrivo di gruppo rischia il Crotone

Gli estensi sono in vantaggio su Udinese e Crotone, il Cagliari supera Crotone e SPAL, il Chievo è in vantaggio su SPAL e Udinese. Pitagorici dietro a quasi tutti

© foto di Federico De Luca

Due punti, cinque squadre e una classifica mai così incerta a pochi giorni dalla fine del campionato di Serie A. Per la lotta salvezza è ancora tutto in ballo e con una classifica così corta e ingarbugliata, sono tante le squadre a rischio di arrivare a pari punti e vedersi comunque "scavalcate" in classifica in virtù degli scontri diretti. Ricordiamo brevemente i parametri che decideranno la classifica finale: 1) Punti scontri diretti 2) Differenza reti scontri diretti 3) Differenza reti generale 4) Maggior numero di reti segnate in generale 5) Sorteggio. In questo momento la situazione più critica è quella del Crotone: la squadra di Zenga è sotto nelle sfide contro il Cagliari, contro la SPAL e contro l'Udinese. Pareggio invece nelle sfide contro il Chievo.

Nelle gare con le dirette concorrenti, il Cagliari è invece in vantaggio sul Crotone e SPAL, mentre è a pari merito contro il ChievoVerona e l'Udinese. Gli scaligeri sono invece in vantaggio su SPAL e Udinese, mentre sono in parità contro il Cagliari e il Crotone. All'Udinese sarebbe fatale un arrivo a pari merito con la SPAL e il Chievo, mentre coi sardi si dovrebbe ricorrere alla differenza reti. Vantaggio diretto invece rispetto al Crotone.

Cagliari-Udinese 2-1

Udinese-Cagliari 0-1

Chievo-Cagliari 2-0

Cagliari-Chievo 0-2

Crotone-Cagliari 1-1

Cagliari-Crotone 1-0

Cagliari-SPAL 2-0

SPAL-Cagliari 0-2

SPAL-Chievo 0-0

Chievo-SPAL 2-1

Chievo-Crotone 2-1

Crotone-Chievo 1-0

Chievo-Udinese 1-1

Udinese-Chievo 1-2

Udinese-SPAL 1-1

SPAL-Udinese 3-2

SPAL-Crotone 1-1

Crotone-SPAL 2-3

Crotone-Udinese 0-3

Udinese-Crotone 1-2