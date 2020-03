Lotta scudetto e slittamenti: si attende la Uefa

vedi letture

Portare a termine la serie A. Questo è il mantra, il fine ultimo che i club di casa nostra stanno cercando di perseguire. In mezzo, una schiera di valutazioni destinate a rimanere ipotetiche almeno sino a quando non si avrà una percezione più tangibile dell’excursus sanitario al quale l’intero nostro paese si sta sottoponendo. Verosimilmente per questa motivazione il consiglio federale inizialmente previsto per il 23 di marzo è stato rinviato a data da destinarsi: impossibile tra una sola settimana avere la benchè minima certezza rispetto a date e di conseguenza formule per ipotizzare la conclusione della stagione. Avvicinandosi alla realtà, sebbene a tentoni ed in una fitta coltre di nebbia, oltre alle già note proposte di non assegnazione o di formule alternative come quella stimolante di play off e play out, c’è anche quella di bilanciare il campionato in corso su due stagioni diverse. Intanto la Federazione spingerà per la scontata decisione da parte della Uefa di rinvio degli Europei, e non si esclude di ponderare anche in Italia, sull’onda di quanto potrebbe accadere in Premier League, l’idea di prorogare tutti i contratti in essere, sponsorizzazioni e diritti compresi, sino al 15 luglio tramite una deroga che coinvolga la norma delle regole Noif, prolungando di due settimane la naturale scadenza fissata con la fine di giugno. Il tutto a patto che venga rispettata la presumibile deadline per la ripartenza del campionato, identificabile con sabato 9 maggio. E soprattutto in attesa di rivedere almeno uno spiraglio di quella luce che ci manca maledettamente, anche se il tunnel nel quale siamo entrati sembra essere solo all’inizio.