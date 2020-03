Lotta scudetto, le ipotesi al vaglio: la suggestione final four

Una ratifica annunciata e un ventaglio di ipotesi che potrebbero disegnare una rivoluzione. Il Consiglio Federale ha di fatto ufficializzato una decisone che era già stata presa dal Governo, quella di sospendere ogni sorta di attività sino al prossimo 3 di aprile, ma ha contestualmente posto le basi per costruire il finale di stagione abbracciando tutte le possibilità, dalla più nefasta a quella più innovativa. Del resto, i tempi per un ragionamento a livello continentale non sono ancora maturi, e la Uefa non ha preso una decisione rispetto all’opportunità di rinviare gli Europei che restano momentaneamente confermati nelle date e nei luoghi precedentemente fissati, ma in attesa di una presa di coscienza da Nyon il consiglio blindato al quale solo Gravina, Ghirelli e Lotito hanno presenziato di persona con collegamenti in conference call da parte degli altri membri coinvolti, ha iniziato a ponderare almeno quattro ipotesi. La prioritaria resta quella della conclusione del torneo aggiungendo almeno due date al 20 ed al 31 di maggio, ma a lato di questo si stagliano almeno altri tre scenari. Quella più estrema: la non assegnazione del titolo con la sola comunicazione alla Uefa delle squadre partecipanti alle coppe europee nella prossima stagione. Quella che invece comporterebbe la cristallizzazione della classifica attuale come graduatoria definitiva con tanto di assegnazione del titolo, ed infine quella forse più stimolante che prevederebbe una final four di playoff per la conquista del campionato ed i playout per la retrocessione. Il 23 marzo prossimo appuntamento in agenda, nella speranza che l’Europa, unita sulla carta e per disposizione politica, si comporti da tale anche nella propria responsabilità sociale.