Lotta scudetto, le sorprese di mercato possono cambiare la pole

vedi letture

Dopo una monarchia assoluta durata 9 stagioni, per la prima volta le pretendenti al trono, sportivo s’intende, d’Italia sembrano partire tutte dallo stesso punto. La Juventus dopo un mercato in sostanziale sordina, è al lavoro per ristabilire le gerarchie con il colpo Chiesa. Si entra nel vivo dopo una rincorsa lunga sottotraccia e finalmente venuta allo scoperto nell’ultima settimana. A prescindere dalle operazioni in uscita che verranno portate a termine.

Chi gli incassi li ha dovuti fare è invece l’Inter, sia perché il suo grosso investimento lo ha fatto con Hakimi con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, sia perché la rosa è infarcita di rincalzi di altissimo livello ma con ingaggi pesanti. L’uscita di Dalbert verso il Rennes permetterà di inseguire uno specialista per il ruolo di mancino naturale: occhi alla Premier per i pupilli di Conte ma attenzione alle sorprese.

Per il grosso investimento tutto dipende dall’uscita di Skriniar, al momento lontana dal verificarsi, mentre per Nainggolan il braccio di ferro con il Cagliari prosegue con le tempistiche che erano state previste.

E poi c’è il Napoli, che nella lotta al vertice va inserita a pieno titolo per qualità e profondità della rosa oltre che per la maestria di Gattuso. Sarà importante lavorare sulle uscite degli esuberi: per Milik si è chiusa la porta Tottenham ma ne restano altre aperte in Premier, Hysaj è più vicino al rinnovo che allo Spartak e con qualche incasso importante non si escludono sorprese anche in entrata, come Bakayoko. Il rush finale è ufficialmente iniziato.