Nei giorni scorsi è emerso anche il nome di Maximiliano Lovera, giovane centrocampista del Rosario Central, accostato al Napoli. Il vicepresidente del club argentino, Ricardo Carloni, ne ha parlato a Radio Marte.

Maxi Lovera-Napoli, la situazione. "Col Napoli non ho avuto nessun contatto ufficiale. Molte squadre europee sono sul giocatore ed hanno manifestato interesse perché parliamo di un prospetto, ma al momento non c’è nulla. Maxi Lovera ha un contratto che scade nel 2021 ma è più un centrocampista che un attaccante. Gioca per le punte, ha avuto dei problemi col vecchio allenatore, ma col nuovo tecnico sta imparando molto, segna poco e lavorerà per colmare quel gap che ha sotto porta. Sarebbe un orgoglio se Maxi Lovera giocasse nel Napoli, ci sono molte squadre interessate a lui, ma indossare la maglia di Maradona credo sarebbe un onore", le parole di Carloni.