Per molte settimane della finestra di mercato che si è conclusa due giorni fa Dejan Lovren, centrale difensivo croato del Liverpool, è stato un obiettivo di mercato per Roma e Milan. Lo stesso giocatore ha parlato della sua estate al centro del mercato dal ritiro della Nazionale vicecampione del mondo. Ecco quanto riportato da Sportske Novosti: "Ci sono stati contatti con il Milan, ma è la Roma quella che si è mossa con maggiore insistenza anche se poi la trattativa non è andata in porto. Sono un giocatore che ha vinto una Champions, sono arrivato secondo allo scorso Mondiale e ho una grande carriera alle spalle: per questo non credo sia giusto andare in prestito da qualche parte. Due anni fa ho firmato un quadriennale con il Liverpool e non ho ritenuto giusto forzare la mano per andarmene. Lo stesso Klopp mi ha detto che me ne sarei anche potuto andare, ma che al tempo stesso aveva bisogno di me"