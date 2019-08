Hirving Lozano questa mattina è arrivato al Napoli. Per l'attaccante messicano, però, non è ancora iniziata l'avventura alla corte di Ancelotti. Come riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', il nuovo calciatore del club partenopeo comincerà ad allenarsi coi nuovi compagni di squadra solo dopo una toccata e fuga in Olanda per risolvere gli ultimi problemi burocratici.