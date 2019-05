Lozano accostato al Napoli: "Futuro? Pronto per un passo avanti"

© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano, attaccante del PSV, tra le prime scelte del Napoli per il mercato della prossima estate, ha parlato a Voetbal International del proprio futuro aprendo al cambio di maglia: "Penso di essere pronto a fare un passo avanti nella mia carriera. Non ha senso parlarne adesso, perché il mio cuore è comunque legato al PSV e non sono sicuro di cosa potrà accadere a partire da domani".