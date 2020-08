Lozano potrebbe già dire addio al Napoli ma solo in prestito: ADL dice no a minusvalenza

Possibile futuro lontano da Napoli, in prestito, per Hirving Lozano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro lo ha proposto all'Everton di Ancelotti ma non se n'è fatto di nulla, con il Newcastle che sarebbe interessato al messicano. La cosa certa è che i partenopei non svenderanno il giocatore, per non registrare una minusvalenza, e per questo motivo l'ipotesi prestito sembra essere la più probabile.