© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano, attaccante del Napoli voluto questa estate proprio da Carlo Ancelotti, tramite i suoi canali social ha voluto ringraziare l'ormai ex tecnico del Napoli: "Nessuno s'incrocia per caso, le persone entrano nella tua vita per un motivo, che sia una stagione o una vita. Ringrazio il cielo per avermi dato l'opportunità di incontrarti e imparate da te. Ti auguro il meglio!".