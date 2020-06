Luca Toni: "Cristiano Ronaldo è in difficoltà come tutta la Juventus. Salvo solo Buffon"

Luca Toni presente negli studi della 'Rai' ha commentato la prestazione opaca di Cristiano Ronaldo e della Juventus, stasera sconfitta dal Napoli ai rigori nella finale di Coppa Italia: "Ho visto tutta la Juventus in difficoltà e anche Cristiano Ronaldo, in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Salvo Buffon, è stato il migliore. Poi a me piace molto Douglas Costa ma Sarri lo fa giocare solo 60 minuti. Lui e Cuadrado sono gli unici in grado di saltare l'uomo perché in questo momento Dybala non ci riesce".