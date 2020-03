Lucas Leiva avvisa il Brasile: "Coronavirus veloce e pericoloso. State attenti"

Dal suo ritiro forzato a Roma Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Globo Esporte per parlare della pandemia di Coronavirus che imperversa in Italia e che sta prendendo piede in tutto il mondo: “In Italia la situazione è molto critica, il conto dei morti aumenta quotidianamente così come le persone positive. Io sono a casa, isolato, senza possibilità di allenarmi con il resto della squadra. E’ una situazione molto difficile che spero possa terminare presto. Vedo che anche in Brasile i casi stanno aumentando di giorno in giorno. Invito tutti quindi ad essere coscienti perché è un virus pericoloso che colpisce molte persone. Dovete controllarlo meglio di come è stat fatto in Italia all’inizio. Penso che se avessero chiuso tutto prima come hanno fatto la scorsa settimana la situazione oggi sarebbe un pochino migliore. È stato tutto molto veloce. Fino a tre settimana fa si giocava regolarmente. Nessuno si sarebbe immaginato un pericolo di queste proporzioni. Il virus si è diffuso in modo talmente rapido che non ci ha dato il tempo di rendercene conto".