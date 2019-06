Lucas Leiva e l'sms a Inzaghi: "Non ha senso la Lazio senza di te"

© foto di Federico Gaetano

Lucas Leiva, centrocampista protagonista nella Lazio che ha vinto la Coppa Italia, ha inviato un sms al proprio tecnico Simone Inzaghi, per convincerlo a restare in biancocelesti: "Non ha senso la Lazio senza di te". Non è stato solo il proprietario Lotito e il ds Tare a convincere l'allenatore a restare a Roma, ma anche tutti i senatori che con messaggi simili al brasiliano hanno convinto la propria guida tecnica ad andare avanti insieme. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.